Мурманский эндокринолог рассказала о негативном влиянии полярного дня на организм

Из-за недостатка мелатонина снижается работа иммунной системы и всех органов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области уже начался период, когда солнце светит в окна северянам круглые сутки, не заходя за горизонт. Полярный день восполняет ту нехватку света, которую мы испытываем зимой, в полярную ночь. К тому же, можно гулять хоть весь день. Однако минусы у этого северного явления тоже есть.

Так, эндокринолог Мурманского областного клинического многопрофильного центра Мария Шатохина рассказала, какой вред может быть от полярного дня.

- В условиях полярного дня снижается выработка мелатонина - гормона сна, что приводит к нарушению естественных человеческих биоритмов. А это, как правило, повышенный стресс, эмоциональное напряжение и тревожность, - поделилась специалист с ТВ-21. - Из-за недостатка мелатонина снижается работа иммунной системы и всех органов, обостряются многие хронические заболевания, повышается вероятность развития онкологических и сердечно-сосудистых болезней. У женщин увеличивается вероятность развития ранней менопаузы, а у мужчин – гипогонадизм.

Чтобы мелатонин вырабатывался нормально, нужно позаботиться о темноте перед сном - использовать плотные шторы, ограничить вечернее время пользования гаджетами. Также выработке мелатонина способствует правильный рацион. Специалист рекомендует есть мясо, рыбу, северные ягоды, грибы и оленину.

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