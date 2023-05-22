На широте Мурманска начался полярный день

22 мая на широте Мурманска начинается полярный день. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области начался период, когда солнце не заходит за горизонт и даже ночью будет светить в окна северянам.

- 22 мая на широте Мурманска начинается полярный день! Продлится он до 22 июля включительно. Первый закат город встретит 23 числа, после чего начнется второй период белых ночей, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в Арктике нашли следы древних мощных землетрясений. А, значит, этот регион не такой сейсмически безопасный, как принято считать.

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