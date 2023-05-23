Из Мурманска в Запорожскую область отправили первый груз гуманитарной помощи

Первый груз гуманитарной помощи для жителей Приморского района Запорожской области отправили из Мурманска. Фото: оперштаб Мурманской области

Первый груз гуманитарной помощи для жителей Приморского района Запорожской области отправили из Мурманска. В составе груза – стройматериалы, а также спецтранспорт.

- Как отметил замгубернатора Владимир Евменьков, в первую очередь будет оказана помощь в ликвидации аварийных ситуаций в ЖКХ и обеспечении возможности регулярного водоснабжения, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: в Мурманской области для детей из семей участников СВО расширили меры соцподдержки.

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