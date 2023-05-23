Для создания Исламского центра в Мурманске собрали 3,8 миллиона рублей

Теперь осталось собрать ровно 7 000 000 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В январе 2023 года Исламская организация города Мурманска сообщила о приобретении двухэтажного здания в областном центре для создания Исламского центра. Сейчас подобного в столице Заполярья нет, только мечеть на улице Фролова.

Здание расположено на улице Садовой, после открытия в нем будут находиться мечеть, медресе, центр для женщин, центр адаптации мигрантов.

— Объект для Исламского центра Мурманской области купили за 10 800 000 рублей. По воле Аллаха неравнодушными людьми было собрано 3 800 000 рублей. Теперь осталось собрать ровно 7 000 000 рублей, - уточнили в организации.

Напомним: ранее администрация города отказала Исламской организации в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка под центр.

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