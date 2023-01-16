Мусульмане Мурманска показали, как выглядит здание под будущий Исламский центр

Здание расположено на улице Садовой, после открытия в нем будут находиться мечеть, медресе, центр для женщин, центр адаптации мигрантов. Фото: Исламский центр Мурманска / vk.com/islam_murm

Исламская организация города Мурманска сообщила о приобретении двухэтажного здания в областном центре для создания Исламского центра. Сейчас подобного в столице Заполярья нет, только мечеть на улице Фролова.

Здание расположено на улице Садовой, после открытия в нем будут находиться мечеть, медресе, центр для женщин, центр адаптации мигрантов. Исламская организация города Мурманска показала, как сейчас выглядит приобретенное помещение.

Напомним, что его приобретение обошлось почти в 11 миллионов рублей, и для создания центра открыт сбор денег.

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