Мусульмане Мурманска показали, как выглядит здание под будущий Исламский центр

Здание расположено на улице Садовой, после открытия в нем будут находиться мечеть, медресе, центр для женщин, центр адаптации мигрантов. Фото: Исламский центр Мурманска / vk.com/islam_murm
Исламская организация города Мурманска сообщила о приобретении двухэтажного здания в областном центре для создания Исламского центра. Сейчас подобного в столице Заполярья нет, только мечеть на улице Фролова.
Здание расположено на улице Садовой, после открытия в нем будут находиться мечеть, медресе, центр для женщин, центр адаптации мигрантов. Исламская организация города Мурманска показала, как сейчас выглядит приобретенное помещение.
Напомним, что его приобретение обошлось почти в 11 миллионов рублей, и для создания центра открыт сбор денег.
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