Детское педиатрическое отделение Кандалакшской ЦРБ откроют после ремонта

Помещения обновили не только внешне. Фото: правительство Мурманской области

23 мая в Кандалакшской районной больнице официально открывается детское педиатрическое отделение. Там завершили капитальный ремонт на площади в 642 квадратных метра.

- Помещения обновили не только внешне. Так, полностью заменена вентиляционная система и внутренние инженерные сети. Педиатрическое отделение оснащено необходимым оборудованием, мебелью и готово к приему маленьких пациентов, - сообщил в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в одной из старейших школ Североморска стартовал капремонт.

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