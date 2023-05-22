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НовостиПолитика22 мая 2023 12:24

Андрей Чибис: Уверен, что у нас получится нарастить взаимодействие с китайскими партнерами

Андрей Чибис в составе делегации Правительства России прилетел в Шанхай
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На этой неделе Андрей Чибис работает в Шанхае. Фото: t.me/andrey_chibis

На этой неделе Андрей Чибис работает в Шанхае. Фото: t.me/andrey_chibis

22 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис в составе делегации Правительства РФ прибыл в Шанхай для участия в российско-китайском форуме.

- Под руководством вице-премьера Юрия Трутнева с коллегами из Китая обсудили сотрудничество в новых направлениях. Уверен, что у нас получится нарастить взаимодействие с китайскими партнерами, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: в конце апреля в Мурманске состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Глава Заполярья отметил тесное сотрудничество Кольского Заполярья и КНР.

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