Жители Мурманской области могут обратиться на «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита

Все укусы клещами жителей Мурманской области привозные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опасный сезон, когда активизировались клещи, уже начался. Жителям Мурманской области на территории Кольского Заполярья бояться нечего - у нас эти паукообразные не водятся, только подразновидности, которые атакую животных. Но в других регионах подхватить болезни, которые переносят клещи, можно.

- В 2022 году на территории Мурманской области зарегистрировали 44 обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей. При этом, все случаи являлись завозными (укусы произошли на территории иных регионов), - сообщили «КП»-Мурманск» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

До 26 мая в ведомстве будет работать «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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