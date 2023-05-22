В Мурманске обновился третий за май температурный рекорд

В Мурманской области май выдался богатым на рекорды по теплу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Май 2023 года удивляет северян непривычной для этого месяца жарой. Так, в Мурманске обновились уже три температурных рекорда. Последний - 21 числа.

— Надо сказать, для 21 мая он был довольно слабым, +19,5 (был установлен в 1937 году). Новое значение таковым точно не является, сегодня воздух прогрелся аж до +22,7! Пока это самый теплый день нынешнего года, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

При этом уже 23 мая в Мурманске может обновиться четвертый температурный рекорд. Первый зафиксировали 15 мая: воздух в городе прогрелся до +22,4, что оказалось выше показателя от 1963 года (+21.8). При этом после жары в Заполярье пошел мокрый снег.

Напомним: в Мурманской области начался период, когда солнце не заходит за горизонт и даже ночью будет светить в окна северянам.

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