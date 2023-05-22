В 2023 году в Мурманской области капитально отремонтируют 316 домов

Всего за прошедшие четыре года ремонт провели в 1164 домах Заполярья. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области начинается сезон капремонтов домов. Так, в этом году планируется обновить 316 многоквартирных домов в 16 муниципалитетах.

- На проведение ремонтных работ выделено почти 3,3 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда — из областного бюджета, — отметила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Всего за прошедшие четыре года ремонт провели в 1164 домах Заполярья.

Напомним: в одной из старейших школ Североморска стартовал капремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru