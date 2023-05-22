В районе автодороги Кандалакша-Умба случился лесной пожар на площади 500 квадратных метров

В 16.26 возгорание локализовали, а в 18.08 пожар полностью потушили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 21 мая в лесу в районе 34 километра автодороги Кандалакша-Умба произошел лесной пожар. На месте происшествия работали спасатели - 2 человека, 1 единица техники.

- Из-за пожара обгорел лесной массив в 150 метрах от автодороги на площади 500 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 16.26 возгорание локализовали, а в 18.08 пожар полностью потушили.

Напомним: с 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон.

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