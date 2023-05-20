С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон

За лесные пожары грозит административное или уголовное преследование. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области пришла жара, и с 20 мая установлен пожароопасный сезон. На северян это накладывает ряд ограничений.

Так, в леса запрещено разводить открытый огонь, жечь сухую траву и деревья, бросать спички, топливо, горючие вещества, стекло, окурки, использовать транспорт, который выдает искры.

- Для мониторинга лесных пожаров на вышках сотовой связи установят 20 камер. Еще раз обращаем внимание северян: разведение костров в лесах в пожароопасный сезон запрещено, – сообщил заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артем Долгов.

За нарушение правил грозит административное или уголовное преследование.

О лесном пожаре можно сообщить на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00; в региональную диспетчерскую службу охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31 или по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112. Напомним: жителям Мурманской области рассказали, чем опасен пал сухой травы и почему он не ускоряет рост молодой травы.

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