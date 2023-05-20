Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2023 14:15

С 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон

Для мониторинга лесных пожаров на вышках сотовой связи установят 20 камер
Ника СВЕТЛОВА
За лесные пожары грозит административное или уголовное преследование.

За лесные пожары грозит административное или уголовное преследование.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области пришла жара, и с 20 мая установлен пожароопасный сезон. На северян это накладывает ряд ограничений.

Так, в леса запрещено разводить открытый огонь, жечь сухую траву и деревья, бросать спички, топливо, горючие вещества, стекло, окурки, использовать транспорт, который выдает искры.

- Для мониторинга лесных пожаров на вышках сотовой связи установят 20 камер. Еще раз обращаем внимание северян: разведение костров в лесах в пожароопасный сезон запрещено, – сообщил заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артем Долгов.

За нарушение правил грозит административное или уголовное преследование.

О лесном пожаре можно сообщить на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00; в региональную диспетчерскую службу охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31 или по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112. Напомним: жителям Мурманской области рассказали, чем опасен пал сухой травы и почему он не ускоряет рост молодой травы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru