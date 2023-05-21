В Мурманской области потеплеет до +24 градусов

В начале следующей недели в Мурманской области сохранится теплая и ясная погода.

В начале следующей недели в Мурманской области сохранится теплая и ясная погода. Воздух прогреется до +24 градусов.

- 22 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +19+24 градуса, на крайнем севере области +12+17, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске побит температурный рекорд 46-летней давности.

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