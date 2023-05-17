В Мурманске побит температурный рекорд 46-летней давности

В Мурманске обновились два температурных рекорда.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске за неделю обновились сразу два температурных рекорда. Первый зафиксировали 15 мая: воздух в городе прогрелся до +22,4, что оказалось выше показателя от 1963 года (+21.8).
Второй рекорд был установлен 16 мая.
- Новое значение: +22, именно до стольки прогрелась метеостанция. Второй жаркий день в этом году, явно не последний в мае. Не каждый год май отмечается хотя бы одним двадцатником! – сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
Предыдущий рекорд для 16 мая зафиксировали в 1977 году, тогда воздух прогрелся до +20,3.
Напомним: в дни аномального потепления в Мурманской области отключают отопление.
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