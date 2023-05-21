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НовостиПроисшествия21 мая 2023 10:01

В Мурманске арестованный мужчина сбежал из кабинета психиатра через окно

33-летнего северянина задержали и отправили в изолятор временного содержания
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Мужчина внезапно выпрыгнул из окна первого этажа и скрылся.

Мужчина внезапно выпрыгнул из окна первого этажа и скрылся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске от правоохранителей решил сбежать мужчина, находившийся под арестом. В отношении 33-летнего жителя Кольского района расследуется уголовное дело по части 1 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

Северянин находился в отделении полиции, так как совершил административное нарушение - не проходил требуемое медосвидетельствование. Для проведения судебно-психиатрической экспертизы полицейские доставили молодого человека в Мурманский областной наркологический диспансер, где во время процедуры освидетельствования он решил податься в бега.

- Мужчина внезапно выпрыгнул из окна первого этажа и скрылся. После неотложного розыска злоумышленника задержали и отправили в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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