Байкеры Мурманска официально открыли мотосезон

В Мурманске официально открыт сезон мотоциклов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
20 мая в Мурманске официально открыли мотосезон. Еще 18 мая в городе шел мокрый снег, но в субботу погода благоволила двухколесным.
По традиции, колонна мотоциклов проехала по городу, финишировав у «Алеши». Вечером байкеры встретятся на мероприятии в клубе. В 2022 году мотосезон открыли 21 мая, а закрыли 1 октября.
Напомним: дорогу на Североморск будут перекрывать 22, 24 и 25 мая. С 10.00 до 12.00 ограничение вводится на участке от дома №114 на проспекту Героев-североморцев по 20-й километр подъезда к Североморску.
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