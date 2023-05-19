Участок дороги на Североморск перекроют на три дня

Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дорогу на Североморск будут перекрывать 22, 24 и 25 мая. С 10.00 до 12.00 ограничение вводится на участке от дома № 114 на проспекте Героев-североморцев по 20-й километр подъезда к Североморску.
- Проезд будет запрещен в связи с проведением взрывных работ. Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут, - сообщили в минтрансе Мурманской области.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним: для пенсионеров из Апатитов восстановят льготный проезд в автобусах до Тик-Губы.
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