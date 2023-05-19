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НовостиОбщество19 мая 2023 14:41

На выходных в Мурманской области ожидаются ночные заморозки

Местами пройдет небольшой дождь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На выходных ожидаются ночные заморозки, однако днем будет тепло.

На выходных ожидаются ночные заморозки, однако днем будет тепло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области на выходных ожидаются ночные заморозки, однако днем будет тепло. 20-21 мая погоду на Кольском полуострове будет определять юго-восточная периферия обширной циклонической депрессии.

- 20 мая местами пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем на севере области сильный. Температура воздуха ночью +3+8, местами заморозки до -3, днем +17+22 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

22 мая в нашем регионе сохранится теплая погода.

Напомним: пик паводка в Кольском районе пройден. Подтопленными остаются шесть участков.

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