На выходных в Мурманской области ожидаются ночные заморозки

На выходных ожидаются ночные заморозки, однако днем будет тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области на выходных ожидаются ночные заморозки, однако днем будет тепло. 20-21 мая погоду на Кольском полуострове будет определять юго-восточная периферия обширной циклонической депрессии.

- 20 мая местами пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем на севере области сильный. Температура воздуха ночью +3+8, местами заморозки до -3, днем +17+22 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

22 мая в нашем регионе сохранится теплая погода.

Напомним: пик паводка в Кольском районе пройден. Подтопленными остаются шесть участков.

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