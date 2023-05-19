Пик паводка в Кольском районе пройден

19 мая уровень воды в реке составил 288 сантиметров. Фото: akolr51
В Кольском районе прошло выездное совещание по паводку, которое провели глава администрации Александр Лихолат и глава района Андрей Малхасян. Напомним: в реке Коле уровень воды превысил максимальное значение, из-за чего девять приусадебных участков в Кильдинстрое подтопило.
В администрации муниципалитета сообщили, что угрозы подтопления социальных объектов в поселке нет.
- 19 мая уровень воды в реке составил 288 сантиметров, за последние сутки он снизился на пять сантиметров. На сегодняшний день пик паводка пройден, - отметили в мэрии.
Подтопленными остаются шесть участков.
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