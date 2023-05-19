Пик паводка в Кольском районе пройден

19 мая уровень воды в реке составил 288 сантиметров. Фото: akolr51

В Кольском районе прошло выездное совещание по паводку, которое провели глава администрации Александр Лихолат и глава района Андрей Малхасян. Напомним: в реке Коле уровень воды превысил максимальное значение, из-за чего девять приусадебных участков в Кильдинстрое подтопило.

В администрации муниципалитета сообщили, что угрозы подтопления социальных объектов в поселке нет.

- 19 мая уровень воды в реке составил 288 сантиметров, за последние сутки он снизился на пять сантиметров. На сегодняшний день пик паводка пройден, - отметили в мэрии.

Подтопленными остаются шесть участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru