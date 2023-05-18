В Кольском районе подтоплены 9 приусадебных участков

Некоторые участки в Кольском районе подтопило. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Из-за теплой погоды уровень воды в реке Кола превысил максимальный уровень, из-за чего некоторые участки в Кольском районе подтопило.

Как сообщили в МЧС региона, на данный момент подтоплено 9 приусадебных участков, находящихся вдоль низменной части берега Колы.

- На реке отмечается уровень воды 288 сантиметров. Существует угроза подтопления еще нескольких участков, находящихся вдоль низменной части берега, а также подтопление участка грунтовой дороги в ДНТ Кильдинское. Возможен дальнейший подъем уровня воды в реке Кола до 320 сантиметров, - отметила замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Веремей.

На месте работает оперативная группа МЧС, которая информирует население о сложившейся ситуации и предлагает помощь, если она нужна.

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