Жители Мурманска могут бесплатно пройти консультацию врача-дерматолога и проверить родинки

Северяне смогут составить карту своих родинок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре дня в Мурманске будет бесплатно принимать врач-дерматолог. С 22 по 24 мая и 31 мая в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи пройдут Дни открытых дверей.

Северяне смогут проверить свои родинки, что важно для раннего обнаружения онкологии, в том числе на современном цифровом оборудовании с искусственным интеллектом видеодерматоскопе FotoFinder, составить «карту родинок».

- По словам специалистов, злокачественная опухоль может возникнуть у людей в любом возрасте. В группу риска попадают люди со светлой кожей, склонностью к веснушкам, многочисленным родинкам, имеющие близких родственников больных раком кожи, перенесшие солнечные ожоги, возраст старше 50 лет, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Для посещения нужна предварительная запись по телефонам 8 (8152) 22-50-08, 22-56-67, 22-88-22.

Напомним: северянам рассказали, как защитить себя от онкологии и какой образ жизни вызывает злокачественные опухоли.

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