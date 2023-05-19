Станислав Садальский о Мурманске: «Сколько Мурманск вынес во время Великой Отечественной войны, а звание героя получил самым последним»

Станислав Садальский с коллегами прилетел в Мурманск. Фото: vk.com/stassadalsky

Станислав Садальский разместил на своей странице в «ВКонтакте» пост, посвященный Мурманску. Актер вспомнил, как приезжал в Заполярье ради съемок фильма.

- Мурманск. Город-герой. Сколько он вынес во время Великой Отечественной войны, а звание героя получил самым последним... Фашисты бомбили его страшно, по интенсивности бомбежек Мурманск уступает только Сталинграду. 40 лет назад, когда я снимался в «Торпедоносцах», то жил в гостинице «Полярные Зори», - написал актер.

Актер поделился снимком, который сделали в Мурманске в 1983 году. Фото: vk.com/stassadalsky

К посту он прикрепил черно-белую фотографию со съемок, сделанную в 1983 году.

Напомним: в январе Садальский должен был прилететь в Мурманск с гастролями, но накануне его экстренно госпитализировали в Москве. Пока спектакля перенесли на май.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru