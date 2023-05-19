В минобразования Мурманской области объяснили, почему для летнего отдыха детей закупили меньше путевок

Объем финансирования летнего отдыха для детей из Мурманской области не изменился, но цены на путевки и проезд изменились. Фото: Олег УМАРОВ

На странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» северяне обратили внимание на тему летнего отдыха для детей.

- Почему уменьшено финансирование летнего отдыха за пределами Мурманской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под опекой? В Ковдорском районе в этом году выделено гораздо меньше путевок в выездные лагеря, чем в прошлом году. Неужели нужно экономить на оздоровления северных детей, у которых и так слабое здоровье? - написала Мария Терентьева.

Ответ дали в региональном министерстве образования и науки.

- Финансирование не уменьшено: на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 157,9 миллиона рублей. Удорожание путевок, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а также стоимости питания в пути следования привело к снижению закупленных путевок. Для ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, проезд и питание, а также стоимость самой путевки оплачивается за счёт средств областного бюджета, - пояснили в профильном ведомстве.

Напомним: в Мурманской области дети мобилизованных и участников СВО получат первоочередное право на летний отдых. Они смогут в первую очередь заявиться на летнюю оздоровительную кампанию.

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