В Мурманской области дети мобилизованных и участников СВО получат первоочередное право на летний отдых

17 тысяч юных северян смогут стать участниками летней оздоровительной кампании в Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области идет подготовка к летней оздоровительной кампании, на которую в 2023 году из разных источников финансирования выделено полмиллиарда рублей.

- Первоочередное право будет у детей участников СВО и мобилизованных. Это справедливо, объяснимо и понятно: их отцы защищают Родину и сами не могут организовать летний отдых, - прокомментировал решение губернатор Андрей Чибис.

Летняя кампания охватит 17 тысяч северян в возрасте от 6 до 17 лет, при этом 6,5 тысячи ребят выедут на отдых в Краснодарский край, для тысячи мальчиков и девочек организуют отдых компании.

Также летом будут работать 72 лагеря дневного пребывания, в которых смогут побывать 10 тысяч юных северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru