В Мурманске продолжается реконструкция краеведческого музея

Реконструкция краеведческого музея идея активно. Фото: Игорь Громов

31 мая 2019 года началась реконструкция здания областного краеведческого музея, который является объектом культурного наследия. С момента постройки - 1937 года - таких масштабных работ здесь не проводили.

Первый подрядчик со своей работой справился неудовлетворительно, поэтому для реконструкции выбрали новую компанию. Часть внутренних работ уже завершена. Так, заменили дверные проемы, перегородки, оконные блоки, выполнена отделка помещений (потолок, стены, пол) со 2 по 4 этажи.

Также готовы новые коммунальные системы, инженерные сети, кровля, ремонт кирпичной кладки, крыльца главного входа, установлена шахта лифта, которого изначально не было.

- На данный момент продолжаются работы по монтажу слаботочной, вентиляционной, электрической систем, внутренние отделочные работы на первом этаже и лестничных клетках, наружные отделочные работы (приямки), устройство кровли лифтовой шахты и пристройки. Также ведется работа по реставрации внутренней лестницы, монтажу сантехники в санузлах и дверей внутри здания. С наступлением благоприятных температур рабочие приступили к восстановлению фасада здания со стороны внутреннего двора и благоустройству территории, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Обновленный музей станет удобнее для посещения маломобильными гражданами. Завершить реконструкцию планируют в 2023 году. А пока работа музея не прекращается, посетителей принимают в здании на улице Павлова.

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