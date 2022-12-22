Мурманский областной краеведческий музей планируют сдать после реконструкции в 2023 году

В 2019 году началась реконструкция Мурманского областного краеведческого музея. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2019 году началась реконструкция Мурманского областного краеведческого музея. Она должна была завершиться в 2020 году, но по разным причинам длится до сих пор. В числе факторов, из-за которых затянулась сдача объекта - пандемия коронавируса, удорожание стройматериалов, неучтенные в проекте проблемы.

Как сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, ожидается, что строительные работы завершатся в 2023 году, после чего начнется подготовка помещений к размещению экспозиций и современной интерактивной техники.

Также музей сделают удобным для посещения маломобильными гражданами. Так, в нем появятся лифты, пандусы, тактильные и звуковые средства для передачи информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru