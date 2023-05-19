Жительница Мончегорска обнаружила в своей ванной комнате змею

Как змея попала в ванную комнату, пока не известно [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мончегорска обнаружила в своей квартире непрошенную гостью - в ванную комнату заползла змея. Все произошло в одном из домов на улице Кирова. Северянке пришлось звонить в службе 112, чтобы спасатели забрали пресмыкающееся.

Временно змею пристроили в Центр развития детей и юношества «Полярис».

- Каким образом и откуда змея попала в квартиру, пока не известно, будет хорошо, если пресмыкающиеся просто убежало от своих хозяев, а если нет? Если эти гадости, например, расплодились в подвалах жилых домов? Данный вопрос будут выяснять специальные службы, но если кто-то реально содержит дома подобных домашних животных по указанному выше адресу, проверьте, все ли ваши питомцы на месте, - сообщила в паблике «Мончегорск портал» (16+) знакомая северянки, к которой домой заползла змея.

Змею забрать на передержку. Фото: vk.com/mnchgrsk

Напомним: в Мурманской области просыпаются гадюки - это единственный вид змей, обитающий в Заполярье. Так, рептилию, которая вылезла погреться на солнышке, встретили в Кандалакшском районе.

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