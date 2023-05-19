Житель Североморска украл у умершего родственника

Мужчина дважды снял с чужой карты по 25 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Североморска придумал хитрую, как ему казалось, схему легкого обогащения.

26 февраля 2022 года он взял банковскую карту умершего родственника и через терминал в две попытки снял с нее 50 тысяч рублей.

- Он знал, что на счету находятся денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, и при снятии денег он совершает хищение, так как возвращать деньги банку он не хотел. При этом он рассчитывал, что если снимет деньги, то ПАО Сбербанк посчитает, что операция по снятию проведена при жизни умершего, и сотрудники банка спишут задолженность и никто не узнает о том, что он совершил хищение, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему пришлось вернуть деньги. су приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей

Напомним: 44-летний вахтовик из Карелии пытался украсть топливо, принадлежащее строительной организации в Кольском районе. Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

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