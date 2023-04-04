Вахтовик из Карелии пытался украсть пять бочек дизеля в Кольском районе

Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

44-летний вахтовик из Карелии пытался украсть топливо, принадлежащее строительной организации в Кольском районе. Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

Мужчину задержали сотрудники полиции, которым он рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, а потому решил сливать дизель из дробильной установки в канистру, чтобы затем перепродать.

- В течение пяти дней работник переливал горючее в контейнеры. Он нашел покупателя топлива и при перегрузке пять бочек с топливом (всего - 1000 литров) был замечен службой безопасности организации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 УК России (покушение на кражу). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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