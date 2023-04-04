Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 13:37

Вахтовик из Карелии пытался украсть пять бочек дизеля в Кольском районе

Мужчина решил перепродать топливо, однако его поймали
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

44-летний вахтовик из Карелии пытался украсть топливо, принадлежащее строительной организации в Кольском районе. Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

Мужчину задержали сотрудники полиции, которым он рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, а потому решил сливать дизель из дробильной установки в канистру, чтобы затем перепродать.

- В течение пяти дней работник переливал горючее в контейнеры. Он нашел покупателя топлива и при перегрузке пять бочек с топливом (всего - 1000 литров) был замечен службой безопасности организации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 УК России (покушение на кражу). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru