На детской площадке в Мурманске заметили извращенца

Мужчину не раз замечали на детской площадке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Мурманска проводит проверку после публикации в сети информации об извращенце на одной из детских площадок города.

- По адресy Ивана Халатина, 19 сидел на детской площадке полуголый мужчина, занимался сами понимаетe чем при детях. Приходит на площадкy не первый раз, - рассказали в паблике «Мурманск онлайн» (18+).

Северянин публично удовлетворял себя. При этом заявлений от мурманчан в полицию не поступало.

- Мы проводим проверку по итогам мониторинга в Интернет, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада. Мужчина показывает свое достоинство прямо у ограды, за которой гуляют дети.

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