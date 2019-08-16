2019-08-16T16:43:22+03:00
Происшествия

Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада

Мужчина показывает свое достоинство прямо у ограды, за которой гуляют дети
Ника СВЕТЛОВА
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Жители Полярного не спешат обращаться в полицию, хотя знают об извращенце.Жители Полярного не спешат обращаться в полицию, хотя знают об извращенце.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Периодически в пабликах в "ВКонтакте" Мурманской области появляются сообщения об извращенцах и эксгибиционистах. То мужчин, щеголяющих голым телом, видят на Семеновском озере, то у МАГУ. Правда, в полицию сообщения о таких нарушителях почему-то не поступают.

Вот и жители Полярного решили не заявлять на извращенца, гуляющего... возле детского сада.

- Уже который раз, проходя мимо детского сада около моста, наблюдаю "прекраснейшую" картину. Мужчина лет 35-40 стоит в кустах около забора с оголенным, извините меня, причинным местом. Кто еще его видел, что с этим делать? Очень часто его там вижу, очень неприятно наблюдать это, в конце концов, там ходят дети. Подойти и сказать ему что-то мне страшно, - сообщил анонимный автор в группе "Подслушано в Полярном №1".

В УМВД России по Мурманской области сообщили, что к ним жалоб от жителей города не поступало. При этом местные утверждают, что видели извращенца много раз.

- Это не разовый случай... Дело в том, что этот мужик убегает, если видит кого серьезней, чем женщина! Он пару лет назад делал тоже самое, вызывали всех... Он просто болен, его три месяца подержать и все по кругу. Он к забору именно первого сада ходит, - пишет Александра Александрова.

Остается загадкой, почему жители Полярного упорно не просят помощи полиции. В Апатитах, например, уже задержали эксгибициониста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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