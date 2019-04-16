В Апатитах задержали эксгибициониста, потому что полицейские вспомнили мужчину с неприличным поведением
На прошлой неделе в Апатитах сразу несколько человек заметили мужчину, который обнажался на публике. Такое поведение возмутило горожан. Они не простили земляку весеннее обострение и позвонили в полицию.
Когда наряд прибыл на место, то эксгибициониста и след простыл. И мог бы долго он еще бегать по апатитским улицам, обнажая интимные части тела, если бы полицейские не вспомнили, что у них есть на примете один мужчина, который ранее привлекался за непристойное поведение. Его внешность совпадала с приметами от свидетелей.
- Наши сотрудники в ночь с пятницы на субботу [12 и 13 апреля] приехали по месту жительства апатитчанина. Он был доставлен в отделение полиции, где его узнали очевидцы. Ему грозит административное наказание по статье "Хулиганство", - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Задержанному оказалось 30 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU