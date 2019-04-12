В Апатитах ищут эксгибициониста, на которого жалуются местные жители

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-12T10:48:13+03:00

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Пришла весна, а с ней и обострились чувства. Правда, не всегда это хорошо. Вот и в Апатитах ищут мужчину, который ведет себя непристойно. Мало того, что ходил голым, так еще и доставлял себе удовольствие.

- В местное отделение полиции поступило сообщение от двух жителей города, которые заметили мужчину, совершающего неприличные действия на публику. В данным момент проводится проверка, личность мужчины не установлена, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

При этом наши коллеги пишут, что эксгибиционист уже задержан: его поймали в жилом доме.

- Полицейские нашли в одном из подъездов испуганного жителя города, который, по его собственному признанию, много пил, ничего не ел, потом завязал с употреблением алкоголя и начал испытывать на этой почве сильный страх за свою жизнь. Бедолагу передали бригаде скорой помощи, - пишет "ХибИнформБюро".

Эту информацию в полиции не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU