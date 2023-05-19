Жителей Мурманской области ждут жаркие выходные

В Мурманскую область возвращается хорошая погода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Текущая неделя полна температурных контрастов. Началась она с обновления двух рекордов. Вслед за жарой, не характерной для мая, пришло похолодание и мокрый снег.

Но прогноз на выходные не может не радовать - погода для прогулок и отдыха на свежем воздухе хороший.

Как сообщают синоптики, уже в пятницу, 19 мая, воздух прогреется до +15, на выходных - до +20 и даже выше в отдельных районах Кольского полуострова.

- Преобладающая температура воздуха составит 19 мая ночью от -2 до +3°, днем +11+16°, 20 мая ночью +2+8°, днем +17+22°, - отметили в областном гидрометцентре.

Напомним: в реке Коле повысился уровень воды, что привело к подтоплению нескольких приусадебных участков.

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