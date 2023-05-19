Житель Мурманска пытался оспорить приговор в виде 13 лет за продажу наркотиков

Северянин был не согласен со строгим приговоров и пытался его смягчить. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

30 января 2023 года Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор жителю Мурманска, которого признали виновным в совершении тяжкого и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Действовал мужчина не один, а в составе группы лиц. На территории Мурманской области они продавали опасные вещества.

- Также в 2020 году осужденный покушался на распространение через «закладки» наркотических средств общей массой более 24,8 грамма, то есть в крупном размере. Довести умысел до конца соучастники не смогли, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сам северянин посчитал такой приговор излишне суровым, поэтому попытался его обжаловать, но апелляционную жалобу Мурманский областной суд оставил без удовлетворения.

Напомним: в Мончегорске осудили 41-летнего местного жителя, который пытался сбыть наркотики в особо крупном размере.

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