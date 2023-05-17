Житель Мончегорска проведет 12 лет в колонии за попытку сбыть наркотики

Суд назначил северянину наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мончегорске осудили 41-летнего местного жителя, который пытался сбыть наркотики в особо крупном размере.

Так, с апреля по август 2022 года мужчина вместе с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, забрали из тайников, расположенных в лесополосе, крупную партию наркотиков, чтобы потом продать их.

- При обыске квартиры мончегорца правоохранители нашли более 177 граммов наркотиков. Также при личном досмотре обвиняемого из незаконного оборота изъяли более 290 граммов запрещенных веществ, приобретенных им совместно с другим лицом по аналогичной схеме, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд назначил северянину наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

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