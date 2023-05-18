В Мурманской области ввели режим повышенной готовности

До 19 мая в Кольском районе ограничили выход маломерных судов в море. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области в связи с плохими погодными условиями ввели режим повышенной готовности. Для маломерных судов ограничили выход в море с 12.00 18 мая по 9.00 19 мая.

- Руководители предприятий и учреждений должны будут подготовить средства, необходимые для предотвращения и ликвидации ЧП, возможных из-за неблагоприятных метеорологических явлений в Коле, Междуречье, Териберке и Ура-Губе, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Для обеспечения безопасности подготовят передвижной пункт обогрева и питания, организуют патрулирование в традиционных местах рыбной ловли.

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