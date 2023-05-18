Спортсменки из Мурманской области выступят на Российско-Китайских играх

Всего в состав сборной России по плаванию, которым предстоит бороться за золото в Китае, вошло 48 юных спортсменов. Фото: gov-murman.ru/

Спортсменки из Полярного и Никеля Есения Константинова и Елизавета Прохорова отправятся выступать на Российско-Китайских молодежных летних играх. Девушки вошли в состав юниорской сборной России по плаванию.

Соревнования пройдут с 21 по 27 мая в Чунцине.

- Воспитанницы Комплексной спортивной школы олимпийского резерва неоднократно блестяще представляли родную Мурманскую область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, - сообщили в минспорта Мурманской области.

Всего в состав сборной России по плаванию, которым предстоит бороться за золото в Китае, вошло 48 юных спортсменов.

Напомним: 80-летний профессор из Мурманска Феликс Щербина поставил рекорд по прыжкам в длину.

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