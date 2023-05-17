80-летний профессор из Мурманска Феликс Щербина поставил рекорд по прыжкам в длину

Пенсионер прыгнул на 3 метра 40 сантиметров, не добрав одного сантиметра, чтобы побить еще и рекорд России. Фото: murmansk.aif.ru/

80-летний профессор МГТУ Феликс Щербина, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, установил региональный рекорд по прыжкам в длину на соревнованиях по легкой атлетике, которые прошли в Мурманске.

Пенсионер прыгнул на 3 метра 40 сантиметров, не добрав одного сантиметра, чтобы побить еще и рекорд России.

- Не совсем хорошо чувствовал себя в прыжках: приболела спина, - поделился Феликс Александрович с «АиФ-Мурманск». - Хочу отметить, что в турнир не включили прыжки тройным, а я был готов идти в этой дисциплине на рекорд.

Профессор надеется, что в этом году все-таки преодолеет рубеж в 3 метра и 41 сантиметр.

Напомним: спортсменка из Мурманской области завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях.

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