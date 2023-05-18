В Мурманске у автолюбителя за повторное вождение в пьяном виде конфисковали машину

Суд апелляционной инстанции конфисковал принадлежащую северянину LADA и обратил ее в собственность государства. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Мурманске у 45-летнего водителя, который повторно сел за руль подшофе, забрали автомобиль. Мужчина обвиняется по части 1 ст. 264.1 УК РФ.

Ранее мурманчанин был признан виновным в том, что в декабре 2022 года снова управлял автомобилем LADA Priora в пьяном виде на территории Ленинского округа, где его задержали сотрудники ГИБДД.

- Так как вопрос о конфискации транспорта, принадлежащего автомобилисту, в приговоре разрешен не был, прокуратура обратилась в Мурманский областной суд о рассмотрении данного вопроса, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд апелляционной инстанции конфисковал принадлежащую северянину LADA и обратил ее в собственность государства.

Напомним: в Мончегорске водитель попытался скрыться от росгвардейцев и врезался в их машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru