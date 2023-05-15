В Мончегорске водитель попытался скрыться от росгвардейцев и врезался в их машину

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Мончегорске поймали водителя Mazda, который разъезжал по городу пьяным. После информации от очевидцев мужчину отправились искать сотрудники Росгвардии.

- Автомобиль нашли в районе улицы Котульского. Росгвардейцы потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться и врезался в служебную машину, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Виновника ДТП задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним: в Мурманске пьяный водитель автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП.

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