В Мурманск с рабочим визитом приехал генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Готовность "Лавны" составляет свыше 60%. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманск с рабочим визитом прибыл генеральный директор РЖД Олег Белозеров, а также заместитель министра транспорта Василий Десятков.

- В центре внимания – строительство Мурманского транспортного узла (МТУ). Факт личного внимания федеральных руководителей в очередной раз подчеркивает стратегическую значимость запуска МТУ и порта «Лавна», - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

В Мурманской области на базе «Лавны» прошло совещание по комплексному развитию МТУ. В нем приняли участие главы «РЖД» и «ГТЛК».

Напомним: железнодорожный мост через реку Тулому и пути к порту «Лавна» будут готовы до конца 2023 года, как и сам порт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru