В Мурманск с рабочим визитом приехал генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Готовность "Лавны" составляет свыше 60%.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманск с рабочим визитом прибыл генеральный директор РЖД Олег Белозеров, а также заместитель министра транспорта Василий Десятков.
- В центре внимания – строительство Мурманского транспортного узла (МТУ). Факт личного внимания федеральных руководителей в очередной раз подчеркивает стратегическую значимость запуска МТУ и порта «Лавна», - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
В Мурманской области на базе «Лавны» прошло совещание по комплексному развитию МТУ. В нем приняли участие главы «РЖД» и «ГТЛК».
Напомним: железнодорожный мост через реку Тулому и пути к порту «Лавна» будут готовы до конца 2023 года, как и сам порт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru