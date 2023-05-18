Главе СКР доложат о проверке из-за пыток мальчика электрошокером в Мурманске

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по пыткам ребенка в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в сети стало распространяться видео, сделанное, предположительно, в Мурманске. На нем подростки избивают и пытают шокером мальчика, объясняя это наказанием за то, что он продавал фейерверки. Все происходит на стадионе вблизи жилых домов.

Проверку после случившегося начали прокуратура и следователи.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Мурманской области Андрею Ефремову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним: в Мурманской области может появиться программа по адаптации выпускников детских домов. С соответствующей инициативой выступил глава СКР России Александр Бастрыкин.

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