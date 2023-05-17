После гибели двух диких коней в Кузомень приехали ветеринары

Специалисты приехали в Кузомень выяснить, от чего погибли дикие лошади. Фото: веткомитет по Мурманской области

На днях стало известно о гибели двух диких лошадей из табуна в Кузомени. Как рассказали местные жители, которые ухаживают за животными, у тех наблюдали признаки отравления, например, сильная диарея.

После поступления тревожного сигнала в Кузомень поехали ветеринарные специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. По предварительным данным, две лошади погибли и одна пропала.

- При проведении патологоанатомического вскрытия было установлено, что смерть лошади произошла из-за остановки дыхания на фоне отека легких, развившегося из-за плохого физиологического состояния животного, а также непроходимости кишечника (в нем обнаружили большое количество песка). Признаков, характерных для инфекционных болезней животных, а также признаков отравления не выявлено, - сообщили в ветеринарном комитете Мурманской области.

Также специалисты исключили заражение коней сибирской язвой, но их еще проверят на бактериальные инфекции.

Напомним: в декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область увезли троих жеребцов для участия в экологическом проекте. Спустя непродолжительный срок одно из животных погибло. Оказалось, что из региона в регион лошадей транспортировали с нарушениями.

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