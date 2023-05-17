В магазинах Мурманской области появятся клубника и черешня из Киргизии

Ягоды выпущены в обращение. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманскую области прибыли первые в 2023 году поставки свежей клубники и черешни из Киргизии. Всего в регион привезли 4 тонны этих ягод.

Подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска проверили специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Ягоды выпущены в обращение, признаков заражения вредными организмами не обнаружено, - отметили в ведомстве.

Напомним: в Мурманскую область привезли зараженный вредителем киви из Ирана.

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