В магазинах Мурманской области появятся клубника и черешня из Киргизии

Ягоды выпущены в обращение.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманскую области прибыли первые в 2023 году поставки свежей клубники и черешни из Киргизии. Всего в регион привезли 4 тонны этих ягод.
Подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска проверили специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
- Ягоды выпущены в обращение, признаков заражения вредными организмами не обнаружено, - отметили в ведомстве.
Напомним: в Мурманскую область привезли зараженный вредителем киви из Ирана.
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