В Мурманскую область привезли зараженный вредителем киви из Ирана

Киви из Ирана оказалось с вредителем. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

В Мурманской области выявили несколько опасных партий продуктов. Так, из Ирана в Заполярье поставили две партии киви с тутовой щитовкой.

Для человека это насекомое не опасно, а вот для плодовых деревьев - да, так как наносит им повреждения.

Также из Краснодарского края в Мурманскую область привезли подсолнечник с сорными семенами амброзии полыннолистной. Пыльца этого растения приводит к появлению аллергии.

- Также растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Пролежавшие в земле способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним: осенью 2022 года в Мурманске выявили опасные импортные фрукты. Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили у одного из предпринимателей центнер персиков и нектарин, которые оказались заражены бурой гнилью. Товар завезли из Турции.

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