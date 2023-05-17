Популярность горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в текущем сезоне возросла на 20%

На 17 мая продолжительность сезона составила 196 дней. Фото: пресс-служба "Большого Вудъявра"

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» готовится к завершению сезона 2022/2023. 15 мая на южном склоне БигВуда подъемники уже остановили, однако на трассах северного склона катание продолжается. По словам директора горнолыжного курорта Александра Сергиенко, команда комплекса нацелена на новый рекорд по продолжительности катания.

– Благодаря искусственному оснежению мы смогли открыть северный склон 4 ноября. Это раньше, чем когда бы то ни было у нас, и самый ранний старт сезона по России. Пиковая фаза завершилась с окончанием майских праздников, но как местные, так и приезжие любители горных лыж и сноуборда продолжают кататься. На 17 мая продолжительность сезона составила 196 дней, - рассказал Александр Сергиенко.

По его словам, существенно выросла и популярность курорта.

- Можно констатировать, что гостей было больше процентов на 20, чем в прошлом сезоне. По предварительным подсчетам курорт посетили более 325 тысяч человек. Такого успеха достигли благодаря в том числе увеличению продолжительности сезона, - продолжает директор БигВуда.

Точкой притяжения для туристов стал и панорамный ресторанный комплекс «Плато» на вершине горы Айкуайвенчорр – в месте пересечения канатных дорог северного и южного склона «Большого Вудъявра».

- Это не просто ресторан при курорте, но и самостоятельный знаковый объект города, России, который генерирует собственный туристический трафик. Стало больше экскурсионных подъемов по канатной дороге. Все больше гостей посещает нас с гастрономическими целями. Меню и то, как относятся к своему делу бренд-шеф Сергей Вдовенко и шеф-повар Кирилл Горбунов, способны удивлять. Кто однажды побывал на вершине, снова возвращается сюда, чтобы попробовать новые блюда, полюбоваться новыми видами, получить новые эмоции и впечатления, - говорит Александр Сергиенко.

Напомним, что развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» - приоритетный инвестиционный проект компании «ФосАгро», которая уже вложила в его реализацию более 6 млрд рублей. Грядущим летом возможности курорта продолжат расширяться. В частности, на южном склоне БигВуда планируется построить новую подвесную пассажирскую канатную дорогу с пропускной способностью до 2250 человек в час. На северном склоне будут расширены зоны катания, а их распределение – переосмыслено в пользу учебного катания и зон для начинающих лыжников и сноубордистов. Помимо этого, планируется обновление прокатного инвентаря с учетом требований от гостей и увеличения турпотока, проведение традиционной планировки трасс, а также строительство дополнительных линий освещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru