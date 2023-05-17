В Мурманской области две организации по ремонту дорог внесли в реестр недобросовестных подрядчиков

В процессе работы подрядчики сорвали сроки выполнения ремонта по контрактам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области внесли в реестр недобросовестных подрядчиков две организации, который занимаются ремонтом дорог - «ООО «Северстрой» и ООО «МДСК».

В Ленинском округе Мурманска они выполнили работу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с нарушениями. Так, дефекты дорожного полотна обнаружили на участке от улицы Чумбарова-Лучинского до улицы Александрова и от дома № 72 до проезда Михаила Ивченко, на участке дороги от улицы Лобова в сторону выезда в Североморск и на проезде вдоль 178 микрорайона.

- В процессе работы подрядчики сорвали сроки выполнения ремонта по контрактам. Дорожные работы по гарантийному обслуживанию в полном объеме не проводились. Дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, такие как ямы и просадки люков, будут устраняться этим летом, ситуацию будем держать на особом контроле, – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

Напомним: на дорогах Мурманска идет ямочный ремонт. Рабочие устраняют локальные дефекты покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси.

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