У жителя Мурманска из автомобиля украли сварочный аппарат за 150 тысяч рублей

В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

43-летний мурманчанин остался без сварочного аппарата, который хранил в своем автомобиле. Машина без сигнализации была припаркована во дворе дома на улице Героев-североморцев.

Открыв авто, мужчина обнаружил пропажу оставленной там техники за 150 тысяч рублей.

Оказалось, что вор проник внутрь через задние двери микроавтобуса, которые закрывались на наружную щеколду. 31-летнего безработного злоумышленника, ранее судимого за кражу, задержали.

- Похититель признался, что планировал продать сварочный аппарат, однако не успел. Сотрудники полиции забрали у него украденное имущество, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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