В Мончегорске водитель Ford сбил 14-летнего подростка

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мончегорске на проспекте Металлургов, 52 под колеса авто попала 14-летняя девочка.

- Около 17 часов 16 мая водитель автомобиля Ford при движении со стороны улицы Ленинградская набережная в сторону площади Революции наехал на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Пострадавшую северянку обслужили амбулаторно. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекторы просят родителей быть для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте, научить детей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним: вечером 15 мая в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около девяти вечера у Ледового озера 12-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

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